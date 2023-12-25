Цуренко: россияне должны отказаться от Олимпиады-2024

131 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5013c3356d6b0e781c962bc2b6604245.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — btu.org.ua.

Леся Цуренко надеется, что атлеты из России откажутся от участия в Олимпийских играх-2024 из-за соревнований под нейтральным флагом.

Об этом заявила сама украинская теннисистка.

«Трудно ожидать, что официальные структуры будут следить за каждым болельщиком, который придет в цветах россии. Совершенно очевидно, что люди будут использовать такой повод для выражения своих взглядов.

Я надеюсь, что в контексте Игр в Париже россияне будут вести себя как настоящие патриоты и не соглашаться соревноваться под нейтральным флагом.Я очень надеюсь, что в этом случае честь и гордость за страну станут для них не просто лозунгом, я не хочу видеть их на Олимпиаде, поэтому скрестила пальцы именно по такому сценарию. Надеюсь, что все российские спортсмены проявят солидарность с теми, кого уж точно не будет на Играх, и даже не постараются принять участие в квалификации.

Если они так любят свою страну, то должны пожертвовать собой и отказаться от поездки на Олимпиаду. Это было бы лучшим решением», — сказала Цуренко.