Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию

ATP обновил рейтинг теннисистов 83883 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Виталий Сачко, #Алексей Крутых, #Эрик Ваншельбой

Чемпион.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Серб Новак Джокович, выигравший Итоговый турнир, возглавляет рейтинг. Карлос Алькарас занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко поднялся на одну позицию — 169. Илья Марченко и Алексей Крутых остались в топ-300 рейтинге — 220-е 296-е места соответственно.

Рейтинг ATP 25 декабря 1. Новак Джокович (Сербия) – 11245 очков 2. Карлос Алькарас (Испания) – 8855 3. Даниила Медведев – 7600 4. Янник Синнер (Италия) – 6490 5. Андрей Рублев – 4805 6. Стефанос Циципас (Греция) – 4235 7. Александр Зверев (Германия) – 3985 8. Хольгер Руне (Дания 9) – 36 Польша) – 3245 10. Тейлор Фриц (США) – 3100…. 169 (170). Виталий Сачко (Украина) — 360 220 (220). Илья Марченко (Украина) – 286 296 (296). Алексей Крутых (Украина) – 182 393 (393). Эрик Ваншельбойм (Украина) — 122 ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!



При поддержке партнера спецпроекта iGaming Champion&Fabbet.