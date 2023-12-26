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Теннис

Берреттини откладывает возвращение на корт, Раонич снялся с турнира в Гонконге

2023-12/1703614115_gcsrmq5wwaafecv-1.jpeg|—>Берреттини откладывает возвращение на корт, Раонич снялся с турнира в Гонконге
Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини (№92 АТР), который не выступает с конца августа, из-за травмы стопы не сыграет на соревнованиях в Брисбене, где должен был стартовать в квалификации. Также снялся с этого турнира японский теннисист Есихито Нисиока (№47 АТР).

Напомним, что в Брисбене, после годичной паузы, планирует вернуться в теннис испанец Рафаэль Надаль.

Источник: btu.org.ua

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