Берреттини откладывает возвращение на корт, Раонич снялся с турнира в Гонконге

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Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини (№92 АТР), который не выступает с конца августа, из-за травмы стопы не сыграет на соревнованиях в Брисбене, где должен был стартовать в квалификации. Также снялся с этого турнира японский теннисист Есихито Нисиока (№47 АТР).

Напомним, что в Брисбене, после годичной паузы, планирует вернуться в теннис испанец Рафаэль Надаль.