Борис Беккер о травмах Карлоса Алькараса: «Когда мотивация снижается, то страдает и тело»

Экс-первая ракетка мира и чемпион шести турниров Grand Slam Борис Беккер поделился своим мнением о физическом состоянии второй ракетки мира Карлоса Алькараса

Беккер считает, что проблемы со здоровьем, которые испанец испытывал в начале и в концовке сезона, не позволили ему на 100% отыграть главные турниры.

«Когда мотивация снижается, то страдает и тело. Ты пропускаешь одну или две тренировки. Это то, что происходило со мной. Это случается с каждым успешным 20-летним спортсменом. Нужно посмотреть, что будет дальше. Я видел его воочию в Турине, на ATP Finals, а также во время тренировок. Он был в хорошей физической форме. Я убежден, что с Хуаном Карлосом Ферреро Алькарас подойдет к началу сезона мотивированным до кончиков волос и с нетерпением будет ждать Мельбурна и нового сезона.

Я уверен, что они оба знают, как все сделать правильно. Никто не любит получать травмы. Вопрос в том, чего тебе не хватает, нужны ли снова тренировки, на которых ты можешь укрепить спину или бедра? Но Хуан Карлос и Карлос точно знают, как это работает и что нужно делать».

Напомним, что в конце сезоне Борис Беккер стал тренером восьмой ракетки мира Хольгера Руне.

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