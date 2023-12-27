Экс-капитан сборной Монако в Кубке Дэвиса будет работать с Даяной Ястремской

С украинской теннисисткой будет сотрудничать новый специалист

Эммануэль (Ману) Гойсснер — теннисный тренер, бывший игрок и капитан сборной Монако в Кубке Дэвиса (в период с 2007 по 2011 год).

На счету 52-летнего специалиста работа в различных учреждениях, в том числе и опыт наставнической деятельности в академии Патрика Муратоглу и академии All In, где с ним имела возможность потренироваться и украинка Катарина Завацкая. Также под руководством Гойсснера тренировалась и младшая сестра Даяны, Иванна Ястремская.

Ману Гойсснер является главным тренером и соучредителем центра MyTeam, выступает в роли спикера и бизнес-коуча, квалифицируется не только на спортивных тренировках, но и на темах производительности, командного менеджмента, ментальной подготовке.

Даяна Ястремская начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Брисбене, после чего выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии. 23-летняя украинка занимает 102-е место в мировой классификации. Ястремская уже показала, как тренируется на корте в Брисбене.

btu.org.ua