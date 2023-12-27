Гаэль Монфис: «Для нас с Элиной выступать на одном турнире — как будто играть два матча вместо одного»

37-летний французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своей мотивации продолжать выступления в Туре и участии в совместных турнирах со своей супругой Элиной Свитолиной

«Я очень люблю находиться на теннисном корте. Это то, что я не могу отрицать, и это просто потрясающе — находиться там. У меня было несколько моментов, когда я вел непростые разговоры со своим агентом (Николя Ламперин — директор турнира в Окленде, прим. BTU) и Элиной. Но я доволен всем, к чему в итоге пришел.

Я доволен своей жизнью, мне не нужно большего, я просто хочу наслаждаться тем, что имею и я думаю, что Николя и Элина сказали мне правильные слова, чтобы подтолкнуть меня к тому, чтобы пройти еще немного. В душе я не хочу останавливаться, но, безусловно, путешествовать и идти на жертвы становиться все сложнее. Однако во мне все еще есть этот маленький огонек, и он помогает мне продолжать.

Когда я играю, я вполне в порядке, но, не буду врать, мне становиться все сложнее восстанавливаться после матчей. Мне нужно проходить разные курсы реабилитации. Мне нужно по-другому работать со своей физической формой, но я стараюсь, чтобы мой возраст это было просто число».

Новый сезон Гаэль Монфис и Элина Свитолина начнут на соревнованиях в Окленде. В Новую Зеландию они отправились вместе с дочерью Скай, которой в октябре исполнился год.

«Самое приятное, когда мы выступаем на одном турнире — то, что мы можем проводить больше времени вместе, особенно сейчас, когда у нас есть дочь. Этот момент намного упрощает нашу жизнь. Но в то же время это приносит немного больше стресса, потому что мы всегда хотим, чтобы другой играл хорошо, и получается, что ты как будто играешь два матча вместо одного.

Для нас обоих это большая помощь. Мы имеем огромную поддержку и можем положиться друг на друга, так что это большой заряд бодрости для нас».

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