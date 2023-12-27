Марта Костюк сыграет на Australian Open в парном разряде

Украинская теннисистка выступит на первом «мэйджоре» сезона в парном разряде

Марта Костюк сыграет в Мельбурне вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, вместе с которой дошла в этом году на австралийском «мэйджоре» до полуфинала.

Напомним, что Костюк завершила 2023 год на первой строчке национального парного рейтинга, заняв 33-е место в мировой классификации. Елена-Габриэла Русе является первой ракеткой Румынии в паре и занимает 37-е место в парном рейтинге WTA.

Ранее стало известно, с кем будет выступать в новом сезоне чемпионка Уимблдона Людмила Киченок.

btu.org.ua