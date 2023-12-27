Новак Джокович: «Надеюсь, что смогу продолжать свою карьеру до 40 лет, а может, и больше»

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мыслями о возможной продолжительности его теннисной карьеры

36-летний серб заявил, что окончание карьеры не входит в его планы и он вдохновлен примером легенды американского футбола Тома Брэди, который завершил свою карьеру в 45 лет.

«Том Брэди — отличный пример великого чемпиона в своем виде спорта и человека, который который сумел построить такую великолепную карьеру и выступать столь долгое время. Он потратил много сил и времени на уход за собой, на восстановление, на то, чтобы убедиться, что все аспекты его тела и разума в порядке, чтобы он мог иметь длительную и успешную карьеру.

Я знаю его лично, я многому научился у него, на его примере, и надеюсь, что смогу продолжать свою карьеру до 40 лет, а может, и больше — посмотрим. Сейчас я прекрасно чувствую себя в своем теле и играю в очень качественный теннис. 2023 год был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем останавливаться, если ты все еще играешь отлично? Так что, я буду продолжать, проходить год за годом и посмотрю, как далеко я продвинусь», — сказал Новак Джокович в Эр-Рияде, где сегодня проведет выставочный матч против Карлоса Алькараса.

Напомним, что в 2023 году Новак Джокович выиграл три турнира Grand Slam и еще на одном дошел до финала. Серб также стал чемпионом Итогового турнира, выиграв его в рекордный седьмой раз и завершил год в статусе первой ракетки мира восьмой раз в карьере, что также является рекордом мужского тура.

btu.org.ua