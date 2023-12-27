Riyadh Season Tennis Cup. Алькарас обыграл Джоковича в выставочном матче

В Эр-Рияде состоялся показательный матч между первым и вторым номерами мирового рейтинга

Эр-Рияд, Саудовская Аравия • 27 декабря • хард (зал)

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия) 4:6, 6:4, 6:4

До сегодняшней встречи теннисисты играли друг против друга пять раз, и в трёх противостояниях сильнее был Джокович.

В этом году серб побеждал Алькараса в полуфинале Ролан Гаррос, в решающем матче на «Мастерсе» в Цинциннати и 1/2 финала Итогового турнира. Испанец в прошлом году выиграл у Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде, а в этом — в финале Уимблдона.

btu.org.ua