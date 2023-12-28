«19 месяцев потерянного времени». Британскую теннисистку оправдали спустя 1,5 года отстранения от выступлений в Туре

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало британку Тару Мур и чилийку Барбару Гатику по подозрению в употреблении допинга

В апреле прошлого года во время турнира в Боготе в их пробах нашли анаболический стероид болденон (а в случае Мур еще и нандролон). Мур временно отстранили 27 мая 2022-го, Гатику – 17 июня 2022-го.

14 и 15 декабря 2023-го состоялось дистанционное слушание, после которого независимый трибунал постановил, что источником запрещенных веществ стало загрязненное мясо, которое игроки ели за несколько дней до взятия проб.

Обеим теннисисткам отменили временные отстранения за допинг, но Барбара Гатика по-прежнему дисквалифицирована до декабря 2025-го за договорной матч.

31-летняя Тара Мур уже прокомментировала решение ITIA, опубликовав заявление в своем аккаунте в соцсети Х.

«19 месяцев. 19 месяцев потерянного времени. 19 месяцев моя репутация, мой рейтинг, мои средства к существованию медленно улетучивались.

19 месяцев, и наконец-то я и моя команда получили ответ, который мы знали с самого начала. Потребуется более 19 месяцев, чтобы перестроиться, восстановиться и прийти в себя после всего, что мы пережили, но мы вернемся сильнее, чем когда-либо», — написала британка.

Тара Мур за свою карьеру выиграла 9 титулов ITF в одиночном разряде и 17 в парном. Ее высший рейтинг — №145 в одиночном разряде и №77 в паре.

btu.org.ua