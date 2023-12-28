Александра Олейникова: «Мне захотелось быть лучшим человеком, потому что теперь для многих людей я буду ассоциироваться с Украиной»

Украинская теннисистка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала об изменениях за последние два года

«Приветствую всех!

Сезон 2023 для меня закончился и оказался для меня годом прогресса и переходом на уровень дальше. Стагнация моя длилась довольно долго, на это влияло много внешних факторов, но изменилась и я сама, что стало одной из главных причин, которые помогли мне, наконец, снова начать расти и развиваться. Этим я сейчас хочу немножко поделиться.

Я всегда хотела играть на высоком уровне, но раньше это в моей голове, в то же время, воспринималось как нечто не совсем важное, как бы это странно не звучало, потому что я в этом не видела смысла дальше своего собственного желания. А я, как человек импульсивный и эмоциональный, просто не могу быть постоянной и целостной без ощущения того, что мое дело несет нечто большее, чем просто возможность что-то себе доказать и обеспечить для себя хорошую жизнь.

Начало 2022 года. Начало полномасштабного вторжения, жизнь разделяется на до и после, и, одновременно, осуществляется моя огромная мечта — я возвращаюсь под украинский флаг на профессиональных соревнованиях. И я понимаю, что передо мной теперь огромная работа, потому что теперь я представляю свою Родину, а также я должна достичь результатов и успеха, я должна ценить, что у меня сейчас есть такая возможность, потому что тысячи и тысячи людей этого лишила *оссия.

И я начала менять себя. Я стала учиться и дальше учусь жить для идеи, и иметь в этом абсолютную последовательность. Я ежедневно учу себя быть менее и менее компромиссной и не терпеть, даже в маленьких деталях, вещей, которые отрицают определенную жизненную позицию, которую я в себе постоянно развиваю. Я стала более сознательным человеком и я не прекращаю над этим работать.

Мне захотелось быть лучшим человеком, потому что теперь для многих людей я буду ассоциироваться с Украиной. Быть добрее и приветливее к окружающим, сдержаннее в проявлении негативных эмоций, опрятнее и стильнее внешне и проявлять высокий культурный уровень во всех деталях своего поведения. Для меня стало важным представлять собой, что украинцы это абсолютно однозначно европейцы и чтобы я, как украинка, ни в коем случае не ассоциировалась у окружающих со стереотипами о «постсавецком прастранстве»

Я начала больше изучать свою, украинскую историю, и через это пришло лучшее понимание себя. Это мне все еще сложно объяснить, но знать свои корни дает человеку невероятную силу и я почувствовала это на себе.

Всего за полтора года эти изменения в себе, несмотря на много неблагоприятных внешних условий, дали мне возможность лучше организовать собственную жизнь, окружить себя правильными людьми и наполнили мои мечты значением.

Возможно, мой пример будет для кого-то мотивацией. Развитие национального сознания влияет на сознательное отношение к себе и жизни в глобальном смысле, а патриотические чувства заставляют нас тянуться к большему и таким образом вырастать как отдельные личности.

В следующем году я буду еще больше стараться, продолжу учиться и развивать себя, и буду делать максимум от себя для помощи моей стране.

С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом!

Слава Украине!»

Сезон 2023 года Александра Олейникова начала вне шестой сотни мирового рейтинга, а завершила его в топ-400 с личным рекордом на 387-й позиции. В апреле 22-летняя украинка выиграла одиночный титул ITF W15, а в сентябре дебютировала в основной сетке турнира WTA 125.

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