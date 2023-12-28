Australian Open. Пять представителей Украины попали в заявку турнира в парном разряде

Организаторы австралийского «мэйдджора» опубликовали заявочный лист парного турнира

В мужском турнире сыграет Денис Молчанов, который выступит вместе с сербом Николой Чачичем. 36-летний Молчанов впервые с 2019 года может сыграть на Открытом чемпионате Австралии (лишь третий раз в карьере). Его лучший результат — второй круг (2019). Украинец также выступит на турнирах в Брисбене (вместе с Матве Миддлкопом из Нидерландов) и в Аделаиде (вместе с Николой Чачичем).

Полная заявка мужского парного турнира.

В женском турнире выступят четыре украинки: Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок и Ангелина Калинина.

Марта Костюк будет выступать вместе с румынкой Еленой Габриэлой Русе. Девушки в прошлом году дошли в Мельбурне до полуфинала. Для украинки это будет четвертый Australian Open в парном разряде.

Людмила Киченок продолжает совместные выступления с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Украинка девятый раз сыграет в основной сетке парного Austraian Open. Ее лучший результат — третий круг (2021 год вместе с Еленой Остапенко).

Надежда Киченок сыграет в Мельбурне вместе с Даниэль Коллинс из США. В прошлом году теннисистки сыграли на US Open (второй круг). Надежда Киченок выступит на Открытом чемпионате Австралии в девятый раз. Лучший результат — третий круг (2018 год вместе с Анастасией Родионовой из Австралии).

Ангелина Калинина сыграет в паре с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Это будет их первый совместный турнир. Украинка в третий раз будет участвовать в парном разряде Australian Open. В прошлом году, вместе с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, она дошла до третьего круга.

Полная заявка женского парного турнира.

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