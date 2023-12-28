Australian Open. В список участниц квалификации вошли четыре украинские теннисистки

Опубликован заявочный список женской квалификации Открытого чемпионата Австралии

За место в основной сетке будут бороться четыре украинские теннисистки: Даяна Ястремская (№102 WTA), Дарья Снигур (№134 WTA), Юлия Стародубцева (№156 WTA) и Катарина Завацкая (№173 WTA).

Даяна Ястремская будет шестой раз стартовать на турнире в Мельбурне. Ее лучший результат на турнире — третий круг основной сетки в 2019 году.

Дарья Снигур четвертый раз выступит на Australian Open. Украинке пока не удавалось пробиться в основную сетку соревнований — два последних года, она уступала во втором раунде отбора.

Юлия Стародубцева впервые выступит на австралийском «мэйджоре».

Катарина Завацкая пятый раз сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат — второй круг квалификации (2020, 2021, 2023).

Отметим, что не заявлена на Australian Open Катерина Байндл (№132 WTA). В прошлом году Байндл дошла в Мельбурне до третьего круга основной сетки и установила свой личный рекорд на турнирах Grand Slam.

Ранее стало известно, что в мужской квалификации сыграют два украинца.

btu.org.ua