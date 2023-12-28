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Теннис

Брисбен. Ястремская и Стародубцева стартуют в квалификации

Украинские теннисистки выступят на турнире WTA 500 в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даяна Ястремская (№102 WTA) получила второй номер посева и в первом раунде встретится с Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№713 WTA).

Юлия Стародубцева (№156 WTA), посеянная под 12-м номером, начнёт своё участие матчем против австралийки Мэддисон Инглис (№285 WTA).

Отметим, что в случае победы в своих первых матчах украинки встретятся в финальном раунде отбора.

btu.org.ua

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