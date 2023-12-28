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Теннис

Многолетний тренер Федерера будет работать в команде Руне, наставник Тиафо стал тренером второй ракетки Китая

Сразу о трех тренерских назначениях стало известно на этой неделе

Швейцарский специалист Северин Люти, который долгое время работал в команде Роджера Федерера, присоединился к тренерскому штабу восьмой ракетки мира Хольгера Руне. Напомним, что в конце сезона датский теннисист объявил, что в 2024 году будет работать вместе с экс-первой ракеткой мира и чемпионом шести турниров Grand Slam Борисом Беккером, который, в свою очередь, несколько лет назад тренировал Новака Джоковича.

Также объявил об изменениях в своей команде 16-й номер мирового рейтинга Фрэнсис Тиафо. Американец расстался с южноафриканцем Уэйном Феррейрой, который работал с ним последние три года. Теперь Тиафо будет сотрудничать с аргентинским наставником Диего Мояно, который ранее был тренером Кевина Андерсона и Коко Гауфф.

Многолетний тренер Федерера будет работать в команде Руне, наставник Тиафо стал тренером второй ракетки Китая

Уэйн Феррейра, после расставания с Тиафо, нашел работу в команде китайского теннисиста У Ибина (№121 АТР). С китайцем также сотрудничает в качестве тренера киприот Маркос Багдатис.

Многолетний тренер Федерера будет работать в команде Руне, наставник Тиафо стал тренером второй ракетки Китая

btu.org.ua

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