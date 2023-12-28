Сергей Стаховский: «Все российские спортсмены говорят, что боятся за свою жизнь, за свои семьи, но правда в том, что никто из них больше там не живет»

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский дал интервью BBC Radio 5 Live, в котором поделился своим мнением о решении МОК допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе

«Украина в спортивном плане оказалась искалечена на несколько поколений вперед. Нашей стране будет очень трудно восстановиться, поэтому мы дорожим каждым спортсменом, который участвует в соревнованиях, потому что понимаем, что это может быть наша последняя сияющая звезда».

Стаховский считает что как можно больше российских спортсменов должны были публично осудить вторжение, но фактически этого не произошло.

«Я думаю, что если бы весь спорт и все люди в России, которые выступают против войны, были бы так же активны, как та же Касаткина, то была бы совершенно другая картина», — сказал Сергей.

Решение МОК разрешить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, Стаховский назвал «абсолютной насмешкой».

«Все российские спортсмены говорят, что боятся за свою жизнь, за свои семьи, но правда в том, что никто из них больше не живет в россии. По-моему, они просто не хотят быть объектом критики, не хотят терять своих болельщиков в россии, поэтому они все замалчивают.

Нам нужно искать спортсменов, которые поддерживают происходящее, мы должны представить доказательства Олимпийскому комитету, и тогда, возможно, если они сочтут, что этого достаточно, они не допустят этих спортсменов к соревнованиям», — подытожил украинец.

btu.org.ua