Восьмая ракетка мира не сыграет на Australian Open-2024

Каролина Мухова откладывает своё возвращение на корт

Чешская теннисистка сообщила, что пропускает австралийскую серию турниров, в том числе первый «мэйджор» в новом сезоне.

Причиной стала травма запястья, из-за которой Мухова не смогла завершить сезон-2023, снявшись с Итогового турнира и Финала Кубка Билли Джин Кинг. По словам чешки, посреди её подготовки к новому сезону она снова стала ощущать боль.

Каролина четыре раза выступала на Открытом чемпионате Австралии. Свой лучший результат чешка показала в 2021 году, когда смогла дойти до полуфинала.

btu.org.ua