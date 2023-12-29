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Теннис

Брисбен. Ястремская станет соперницей Стародубцевой в финальном раунде отбора

Даяна Ястремская стартовала с победы в квалификации турнира WTA в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 2) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 6:2, 6:2

По ходу матча, который продолжался почти полтора часа, Ястремская сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

Завтра украинка за место в основной сетке будет бороться со своей соотечественницей Юлией Стародубцевой.

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