Теннис
Брисбен. Стародубцева выиграла свой первый матч в квалификации
Юлия Стародубцева будет бороться за место в основе турнира WTA в Австралии
Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина, 12) — Мэддисон Инглис (Австралияя, WC) 6:3, 2:6, 6:4
Для победы в сегодняшнем матче украинской теннисистке понадобилось почти три часа. И Стародубцева, и Инглис по ходу встречи сделали по шесть брейков. В решающем сете украинка едва не упустила преимущество, ведя со счётом 5:2.
Следующая соперница Стародубцевой определится в матче Даяна Ястремская — Се Шувэй.
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