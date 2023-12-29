Брисбен. Стародубцева выиграла свой первый матч в квалификации

Юлия Стародубцева будет бороться за место в основе турнира WTA в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 12) — Мэддисон Инглис (Австралияя, WC) 6:3, 2:6, 6:4

Для победы в сегодняшнем матче украинской теннисистке понадобилось почти три часа. И Стародубцева, и Инглис по ходу встречи сделали по шесть брейков. В решающем сете украинка едва не упустила преимущество, ведя со счётом 5:2.

Следующая соперница Стародубцевой определится в матче Даяна Ястремская — Се Шувэй.

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