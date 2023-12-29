Ига Швёнтек: «В этом году я чувствую себя более подготовленной к тому, чтобы справиться с давлением статуса №1 в мире, чем в прошлом»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими мыслями перед стартом на объединенном командном турнире United Cup, который откроет новый теннисный сезон

На мой взгляд, United Cup — это особенное событие. По-настоящему захватывающее, не похоже на другие турниры. Здорово иметь возможность играть в команде и чувствовать небольшую поддержку со стороны других игроков, потому что обычно на других турнирах мы сами по себе.

В прошлом году атмосфера была просто великолепной. Я уверена, что в этом году будет то же самое. Я помню, что когда ты играешь за свою страну, у тебя другой эмоциональный багаж. Я была очень довольна тем, как выступила в прошлом году. Хотя, к сожалению, мы проиграли в полуфинале. Мы получили много опыта. Надеюсь, мы сможем использовать его в этом году.

— Ига, как бы вы подвели итоги 2023 года? Какие цели вы поставили перед собой на следующий год?

— Конечно, несмотря на то, что мой рейтинг в конце года был таким же, как в 2022-м, этот сезон получился совершенно другим. Много взлетов и падений, много трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться. В итоге, концовка сезона — это практически единственное, о чем я могу сейчас думать, потому что я помню это лучше всего, и это действительно было захватывающе. Не думаю, что такое когда-либо случалось в истории тенниса.

Эти финальные матчи в Канкуне с таким грузом на плечах в плане рейтинга придали мне много уверенности. Я многое узнала о себе. Я собираюсь воспользоваться этим в 2024 году. Честно говоря, я уже смотрю вперед на те турниры, которые будут проходить здесь, в Австралии, для меня. Я хочу делать шаг за шагом. В этом году я чувствую себя более подготовленной к тому, чтобы справиться с давлением статуса №1 в мире, чем в прошлом.

Сборная Польши проведет свои матчи United Cup в Перте и сыграет против команд Бразилии и Испании.

btu.org.ua