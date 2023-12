Организаторы Australian Open объявили о рекордном призовом фонде в 2024 году

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии будет увеличен на 10 миллионов долларов по сравнению с предыдущим сезоном.

Общий призовой фонд турнира в 2024 году составит 86,5 миллионов австралийских долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году.

«Мы увеличили призовой фонд каждого раунда Australian Open, существенно повысив его в квалификации и в первых кругах одиночного и парного разрядов», — рассказал директор турнира Крейг Тайли. «Мы хотим, чтобы Австралия оставалась отправной точкой мирового теннисного сезона, а игроки и их команды имели все необходимое для того, чтобы показывать наилучшие результаты и продолжать наслаждаться «Счастливым мэйджором».

Новинки AO-2024 включают в себя новый тренажерный зал для игроков, ультрасовременные ледяные ванны, обновленную тренерскую комнату, а также множество других услуг, предоставляемых игрокам.

Факты о призовом фонде Australian Open 2024:

• Общий призовой фонд Australian Open составляет 86,5 миллионов долларов, что на 13 процентов больше, чем в 2023 году.

• Призовой фонд увеличивается для каждого раунда

• За первый раунд квалификации теннисисты получат — $31,250, что больше на 20%, чем в прошлом сезоне

• Участники парного турнира получат за первый круг — $36,000, что больше на 16%, чем в прошлом сезоне

• За первый круг основной сетки призовые составят — $120,000, что больше на 13%, чем в прошлом сезоне

• Игроки, вышедшие во второй круг получат — $180,000, что больше на 13%, чем в прошлом сезоне

• Полуфиналисты заработают $990 000, что больше на 7%, чем в прошлом сезоне

• Чемпионы в одиночном разряде получат $3,15 млн.

• За последние 20 лет призовой фонд Australian Open увеличился более чем в четыре раза — с 2005 года, когда он составлял $19,1 млн.

• Призовой фонд увеличился более чем в два раза с 40 миллионов долларов в 2015 году

ПРИЗОВЫЕ AUSTRALIAN OPEN ПО РАУНДАМ

Квалификация | Мужчины/Женщины

First Round — $31,250

Round of 64 — $44,100

Round of 32 — $65,000

Одиночный разряд | Мужчины/Женщины

First Round — $120,000

Round of 64 — $180,000

Round of 32 — $255,000

Round of 16 — $375,000

Quarterfinalists — $600,000

Semifinalists — $990,000

Runner-up — $1,725,000

Winner — $3,150,000

Парный разряд | Мужчины/Женщины (на пару)

First Round — $36,000

Round of 32 — $53,000

Round of 16 — $75,000

Quarterfinalists — $128,000

Semifinalists — $227,500

Runner-up — $400,000

Winner — $730,000

Смешанный парный разряд (на пару)

First Round — $6,900

Round of 16 — $13,275

Quarterfinalists — $26,500

Semifinalists — $50,000

Runner-up — $94,000

Winner — $165,000

*Все призовые указаны в австралийских долларах

Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии пройдут с 8 по 13 января. Игры основного турнира пройдут с 14 по 28 января. Украину на турнире в Мельбурне представят:

Элина Свитолина (основная сетка)

Ангелина Калинина (основная сетка+парный турнир)

Леся Цуренко (основная сетка)

Марта Костюк (основная сетка+парный турнир)

Даяна Ястремская (квалификация)

Дарья Снигур (квалификация)

Юлия Стародубцева (квалификация)

Катарина Завацкая (квалификация)

Людмила Киченок (парный турнир)

Надежда Киченок (парный турнир)

Денис Молчанов (парный турнир)

Виталий Сачко (квалификация)

Илья Марченко (квалификация)

btu.org.ua