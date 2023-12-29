Рафаэль Надаль: «Нельзя думать, что я сразу могу выиграть турнир»

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22 турниров Grand Slam Рафаэль Надаль прокомментировал свое возвращение в теннис после годичной паузы.

Испанский теннисист на следующей неделе сыграет на турнире АТР 250 в Брисбене.

«Невозможно думать, что я сразу могу выиграть турнир. Я могу лишь наслаждаться фактом своего возвращения. Я не жду многого, все же я год не был в Туре.

Я не могу ставить перед собой сверхдолгосрочные цели, потому что не думаю, что смогу играть еще очень долго. Я не знаю, как будут развиваться события дальше. Я не тот игрок, который пытается предсказать, что может произойти в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной это сделать еще сложнее. Мне нужно смириться с трудностями и с тем, что все не будет идеально, просто нужно выходить на корт с правильным настроем каждый день», — поделился испанец своими мыслями на пресс-конференции в Брисбене.

btu.org.ua