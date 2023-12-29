United Cup. Испания и Великобритания одержали победу в своих первых матчах

Результаты первого игрового дня на командном турнире в Австралии

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Перт (Группа А)

ИСПАНИЯ 2-1 БРАЗИЛИЯ

Алехандро Давидович Фокина — Тьягу Зайбот Вилд 6:4, 6:0

Сара Соррибес Тормо — Беатрис Аддад Мая 6:7(1), 2:6

Алехандро Давидович Фокина/Сара Соррибес Тормо — Марсело Мело/Беатрис Аддад Мая 6:4, 7:5

Алехандро Давидович Фокина сравнял счёт в очных встречах с Зайбот Вилдом, которому уступил в 2020 году на турнире ATP в Рио-де-Жанейро. Сегодняшнее поражение стало для бразильца пятым подряд.

Беатрис Аддад Мая одержала четвёртую победу в шести матчах против Соррибес Тормо. В этом году теннисистки встречались в четвёртом круге Ролан Гаррос, где сильнее оказалась также бразильянка.

Перт (Группа C)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2-1 АВСТРАЛИЯ

Кэмерон Норри 2-1 Алекс де Минор 6:4, 2:6, 7:6(2)

Кэти Бултер — Айла Томлянович 6:2, 6:4

Нил Скупски/Кэти Бултер — Мэттью Эбден/Сторм Хантер 3:6, 6:7(5)

Кэмерон Норри взял реванш у Алекса де Минора за поражение на «Мастерсе» в Торонто. Год назад теннисисты также встречались в рамках United Cup, и тогда тоже выиграл британец.

Кэти Бултер сравняла счёт в личных встречах с Айлой Томлянович, которой проиграла в 2022 году на турнире WTA в Ноттингеме. Британка прервала победную серию австралийской теннисистки. В конце ноября Томлянович выиграла титул WTA 125 в Флорианополисе.

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