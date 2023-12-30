Анжелик Кербер: «Материнство немного изменило меня — на корте я стала немного спокойнее ко всему относиться, чего не было в моем прошлом»

Экс-первая ракетка мира и чемпионка трех турниров Grand Slam Анжелик Кербер поделилась своими эмоциями от возвращения в теннис.

Немецкая теннисистка на этой неделе сыграет вместе с Александром Зверевым, в составе сборной Германии в командном турнире United Cup. 35-летняя Кербер не участвовала в официальных соревнованиях 1,5 года, а в феврале этого года родила дочь.

«Знаете, на корте я стала немного спокойнее ко всему относиться, чего не было в моем прошлом. Так что материнство немного изменило меня. Когда выходишь на корт, как мама — это совсем другое. Я всегда держу это в голове, нет такого, что я вышла на корт и позабыла обо всем.

На самом деле, думаю, я уже никогда не буду в прежнем состоянии. Все очень изменилось. Даже когда ты выходишь на корт, ты думаешь о том, что ты все же не одна, что есть кто-то более важный, чем ты сама, и ты держишь это в голове. Но это также, возможно, это добавляет тебе немного больше мотивации.

Я очень скучала по теннису, даже по тому, чтобы просто отбивать мячи. Но, конечно, есть много вещей, к которым нужно подготовиться после того, как ты долгое время не играл и не соревновался. Поэтому первое, что нужно было сделать, — это вернуть физическую форму в норму и чувствовать себя хорошо. Для меня теннис никогда не был самой большой проблемой, главное — вернуться в форму, чтобы иметь возможность выйти на площадку и бороться.

Я очень надеюсь, что в скором времени у меня будут хорошие матчи, но, с другой стороны, я не буду торопиться. Я знаю, что в первых нескольких поединках я не буду играть в свой лучший теннис. Мне нужно немного больше времени, практики и новых ощущений.

По своему графику, я буду играть на всех крупных турнирах и, возможно, на одном или двух более мелких. Я очень хочу сделать все возможное, чтобы провести побольше матчей и хорошо выступить на больших турнирах. Думаю, это и есть моя мотивация — выходить и получать удовольствие от соревнований.

btu.org.ua