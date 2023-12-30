Брисбен. Марта Костюк против Аны Богдан в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк открывает новый сезон в Брисбене матчем против румынки Аны Богдан. Поединок пройдет в воскресенье 31 декабря третьим запуском на корте №2 (начало игрового дня в 03:00 по киевскому времени)

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.12.2023): 180/108

Призовые за карьеру: $3,194,819

Дата рождения: 25/11/1992 (31 год)

Место рождения: Синая, Румыния

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Palermo)

Высший рейтинг WTA: 39 (24/07/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.12.2023): 415/258

Призовые за карьеру: $2,810,904

H2H: 0-0

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге

История на турнире

Марта Костюк — 3/2 | Украинка третий раз будет играть на турнире в Брисбене и впервые в основной сетке. В 2018 и 2020 годах ей не удалось преодолеть квалификацию.

Ана Богдан — румынская теннисистка впервые сыграет на соревнованиях в Брисбене.

Выступления на харде (на 31/12/2023[/i]):

Марта Костюк — 91/54 (0/0 в этом году)

Ана Богдан — 162/99 (0/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Турнир в Брисбене открывает сезоне 2024 года

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — П, В, В, П, П — последний матч 04/10/2023

Ана Богдан — П, В, В, В, В — последний матч 20/10/2023

Национальный фактор:

Марта Костюк — 8/7 | В 2023 году Костюк обыграла Сорану Кырстю и прервала серию из четырех поражений в поединках с румынскими теннисистками;

Ана Богдан — 16/10 | В сезоне-2023 Богдан проиграла Лесе Цуренко и Ангелине Калининой, а также обыграла Катарину Завацкую;

Марта Костюк — 30/17 | Украинка сыграет свой 48-й матч в Австралии за карьеру. На счету Костюк 30 побед в предыдущих играх.

Ана Богдан — 10/14 | Румынка проведет 25-й матч в Австралии в своей карьере. На ее счету 10 побед на зеленом континенте.

Победительница этого матча получит $14,000 призовых и 32 рейтинговых очка. Проигравшая — $12,200 призовых и 1 рейтинговое очко.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом 1,55, тогда как на успех румынки предлагается коэффициент — 2,40.

Немного меньше на победу украинки предлагают букмекеры Favbet — 1,49, тогда как на победу румынской теннисистки коэффициент — 2,69.

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