Чемпионка Уимблдона Людмила Киченок рассказала, с кем будет выступать в новом сезоне и где сыграет в январе

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала о своей предсезонной подготовке и планах на старт нового сезона

Экс-седьмая ракетка мира в парном разряде дала комментарий порталу BTU.

«По окончании минувшего сезона мне не хотелось далеко ехать и я была в Братиславе, где сейчас временно проживаю. Получилось провести немного времени в Варшаве, куда я ездила повидаться с подругой», — рассказала Людмила. «Предсезонку проходила частично в Риге у Елены Остапенко, частично здесь в Братиславе».

В следующем сезоне украинка продолжит выступать вместе с Еленой Остапенко и это будет их третий совместный сезон подряд. В 2023 году Людмила впервые за три года не выиграла ни одного турнира WTA в паре, но при этом в марта она поднялась на рекордную для Украины седьмую строчку в парном рейтинге WTA, а в июле, вместе с хорватом Мате Павичем, выиграла титул на Уимблдоне.

«Да, в следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко. Перед Australian Open планируем сыграть в Брисбене и Аделаиде», — поделилась своими планами Людмила Киченок.

Также Киченок прокомментировала новость о том, что фонд Элины Свитолиной будет управлять национальной женской сборной в Кубке Билли Джин Кинг в ближайшие четыре года.

«Я считаю, что это очень хорошая новость для нашего женского тенниса. Фонд Элины очень много делает для развития тенниса в Украине и очень успешно, как мне кажется. Уверена, что в сборной у них тоже это получится», — сказала Людмила.

btu.org.ua