Нумеа. Марченко сыграет в первом круге против экс-седьмой ракетки мира

Вторая ракетка Украины сыграет на турнире серии «челленджер» в Новой Каледонии

Нумеа, Новая Каледония • 1-6 января • хард • $133,250

Действующий чемпион: Рауль Бранкаччо (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Илья Марченко (№220 АТР) в первом круге получил в соперники лидера посева француза Ришара Гаске (№76 АТР). Теннисисты ранее не играли друг с другом.

37-летний Ришар Гаске завершил сезон 2023 года серией из пяти поражений подряд. Последнюю победу экс-седьмой номер рейтинга АТР одержал в конце сентября в четвертьфинале «челленджера» в Орлеане. Французский теннисист свою подготовку к новому сезону проводил вместе с Рафаэлем Надалем в его академии в Испании.

36-летний Илья Марченко свой последний матч в 2023 году сыграл в финале квалификации турнира АТР 250 в Софии в начале ноября.

Напомним, что Илья Марченко стал лучшим украинским теннисистом 2023 года по версии читателей портала «Большой теннис Украины».

btu.org.ua