Сачко сыграет в квалификации турнира ATP в Гонконге, Молчанов выступит в Брисбене

Украинские теннисисты сыграют на соревнованиях ATP в Гонконге и Брисбене

Гонконг, Китай • 1-7 січня • хард • $739,945

Сітки турніру: кваліфікація • одиночний розряд • парний розряд

Виталий Сачко (№169 АТР) попробует пробиться в основную сетку через отборочный турнир. В первом круге украинец сыграет против четвертого сеяного Жомбора Пироша (№127 АТР) из Венгрии. В 2021 году Сачко одержал победу в их очном поединке на турнире ITF M15 в Братиславе.

Брисбен, Австралия • 31 декабря — 7 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Кэй Нисикори (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В парной сетке турнира в Брисбене сыграет Денис Молчанов. Украинец и его напарник, представитель Нидерландов Матве Миддлкоп, в первом круге встретятся с парой Бен Шелтон/Уго Умбер (США/Франция).

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