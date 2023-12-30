Теннис
United Cup. Зверев и Кербер принесли победное очко своей команде в матче против Италии
В Сиднее завершился второй игровой день на командном турнире в Австралии
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Сидней (Группа D)
ИТАЛИЯ 1-2 ГЕРМАНИЯ
Жасмин Паолини — Анжелик Кербер 6:4, 7:5
Лоренцо Сонего — Александр Зверев 7:6(5), 3:6, 4:6
Анжелика Морателли/Лоренцо Сонего — Анжелик Кербер/Александр Зверев 3:6, 0:6
Анжелик Кербер провела свой первый матч с июля 2022 года, когда уступила в третьем круге Уимблдона. Напомним, что в феврале этого года немка родила дочь Лиану.
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