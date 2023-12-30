United Cup. Зверев и Кербер принесли победное очко своей команде в матче против Италии

В Сиднее завершился второй игровой день на командном турнире в Австралии

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Сидней (Группа D)

ИТАЛИЯ 1-2 ГЕРМАНИЯ

Жасмин Паолини — Анжелик Кербер 6:4, 7:5

Лоренцо Сонего — Александр Зверев 7:6(5), 3:6, 4:6

Анжелика Морателли/Лоренцо Сонего — Анжелик Кербер/Александр Зверев 3:6, 0:6

Анжелик Кербер провела свой первый матч с июля 2022 года, когда уступила в третьем круге Уимблдона. Напомним, что в феврале этого года немка родила дочь Лиану.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua