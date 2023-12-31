Аманда Анисимова: «Этот перерыв действительно освежил меня. Я вернула себе энергию и счастье»

Американская теннисистка возвращается на корт после более чем полугодичной паузы

В преддверии своего первого матча за последние восемь месяцев Аманда Анисимова испытывает волнение и радость. На вопрос, когда в последний раз она чувствовала себя счастливой на корте, американка ответила: «Наверное, летом прошлого года на Уимблдоне. С тех пор прошло много времени, поэтому приятно снова чувствовать это».

В мае этого года Анисимова сообщила, что берет перерыв в выступлениях из-за проблем с ментальным здоровьем. Теннисистка написала, что пребывание на турнирах стало для нее невыносимым.

В течение четырех месяцев Аманда не брала ракетку в руки, кроме случаев, когда играла в теннис со своими друзьями. Она поступила в Nova Southeastern University, путешествовала, проводила время с семьей и занималась волонтерством.

«Было приятно отдохнуть от хаотичного образа жизни теннисистки и вообще перезагрузиться. Я никогда в своей жизни не отдыхала больше, чем две недели, поэтому этот перерыв действительно освежил меня. Я вернула себе энергию и счастье. Я замедлила темп своей жизни, и это то, что мне очень было нужно».

К полноценным тренировкам Анисимова вернулась в сентябре вместе со своим новым тренером Марком Лусеро.

«Как только я начала тренироваться, я стала получать настоящее удовольствие. У меня не было никаких задач, поэтому я никуда не спешила. За последний год я очень повзрослела в том, как я хочу готовить себя, свой стиль тренировки и делать все правильно. Прилагая все усилия, серьезно относясь к восстановлению, я хочу делать все возможное каждый день.

Раньше мне было трудно совмещать это, но сейчас я чувствую, что могу делать это лучше, начиная с того, что просто поддерживаю порядок в своем гостиничном номере, пытаясь сделать его более домашним. Стараюсь не жить на чемоданах. «Давай осяду здесь, и надеюсь, останусь как можно дольше», — именно так я настраиваюсь».

На вопрос, как сейчас Аманда понимает слово «успех» для себя, она задумалась: «Трудно ответить на этот вопрос, потому что я жду от себя очень многого. Исходя из того, как я буду играть, таких и буду ожидать результатов. Но с другой стороны, это для меня не на первом месте. О своем успехе я могу судить по своей рабочей этике. Насколько я выкладываюсь. Я буду делать шаг за шагом и буду смотреть, как будет проходить год».

— Ты начала рисовать и создала сайт, чтобы продавать свои работы и отдавать средства на благотворительность. Как ты увлеклась творчеством?

— Я начала рисовать в октябре прошлого года, когда я уже испытывала проблемы с ментальным здоровьем. В детстве мне нравилось этим заниматься, поэтому я приобрела холст и краски и подумала, что почему бы не попробовать. Потом это стало для меня еженедельным делом. Это было то, что я должна была делать для себя, я хотела найти что-то, что могла делать самостоятельно. Это прекрасное время, чтобы отдохнуть умственно, отложить телефон и все дела на несколько часов. Мне это очень нравится.

— Как возникла идея создать сайт?

— Я хотела нечто большее, чем просто показывать их или дарить друзьям. Поэтому я запустила сайт и выбрала те благотворительные организации, которые меня заинтересовали. Было приятно чувствовать, что я делаю что-то, потому что теннис был большой частью меня. Мне хотелось увидеть, что заставит меня чувствовать себя хорошо как человек.

— Насколько время, в течение которого ты была вне тенниса, повлияло на твоё видение карьеры?

— Я думаю, что для моего счастья и ясности ума важны и другие аспекты в жизни, например, связи, знать, что мне нравится и не нравится, чем мне нравится заниматься, а не только теннис изо дня в день. Приятно возвращаться домой и иметь что-то, на чем еще можно сосредоточиться. Большую часть своей жизни я занималась теннисом, и не думаю, что многие растут именно так. Для меня важно найти себя и свою личность.

— Можешь ли ты дать болельщикам больше понимания того, как и почему жизнь в Туре может стать трудной для игроков?

— Я думаю, что многие люди, которые следят за нами в соцсетях или случайно увидели теннис, не понимают этого до конца. Не участвуя в процессе, трудно понять, насколько это сложно. Ты проигрываешь, разочарован результатом и уставший, но тебе нужно купить билеты, упаковать свои вещи и лететь на следующий турнир. Это постоянный цикл. Это истощает и изолирует. Мне надо помнить об этом и убедиться, что я делаю необходимые перерывы и перезагружаюсь перед следующими соревнованиями.

— Как ты настроена перед своим возвращением?

— Каждый день я стараюсь получить максимум для себя. Раньше люди спрашивали у меня о моих целях на сезон, и у меня были конкретные ответы. Сейчас моя цель — это достигать лучшего в том, что могу контролировать, и выжимать максимум из каждого дня. Это все, что я могу ожидать от себя. Входя с таким настроем в сезон, я буду чувствовать себя более свободной. Каждый день я работаю, у меня есть физическая и ментальная способность это делать, чего раньше не было, и сейчас я чувствую себя намного лучше.

btu.org.ua