Гонконг. Сачко обыграл Пироша в первом раунде квалификации

Виталий Сачко продолжает борьбу в отборочной сетке на турнире ATP в Китае

Гонконг, Китай • 1-7 января • хард • $739,945

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) — Жомбор Пирош (Венгрия, 4) 6:3, 6:2

Для победы украинском теннисисту понадобилось полтора часа. Сачко по ходу встречи выполнил четыре эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, сделал шесть брейков и проиграл два гейма на своей подаче.

В финальном раунде квалификации Виталий встретится с Теренсом Атманом, посеянным под шестым номером.

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