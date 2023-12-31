Теннис
Гонконг. Сачко обыграл Пироша в первом раунде квалификации
Виталий Сачко продолжает борьбу в отборочной сетке на турнире ATP в Китае
Гонконг, Китай • 1-7 января • хард • $739,945
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) — Жомбор Пирош (Венгрия, 4) 6:3, 6:2
Для победы украинском теннисисту понадобилось полтора часа. Сачко по ходу встречи выполнил четыре эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, сделал шесть брейков и проиграл два гейма на своей подаче.
В финальном раунде квалификации Виталий встретится с Теренсом Атманом, посеянным под шестым номером.
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