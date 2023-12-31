Теннис
Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)
Яркие моменты противостояний субботы на командном турнире в Австралии
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Яркие моменты противостояний субботы на командном турнире в Австралии
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Украинская теннисистка Марта Костюк открывает новый сезон в Брисбене матчем против румынки Аны Богдан....
В Сиднее завершился второй игровой день на командном турнире в Австралии Перт/Сидней, Австралия •...
Вторая ракетка Украины сыграет на турнире серии «челленджер» в Новой Каледонии Нумеа, Новая Каледония...
Украинские теннисисты сыграют на соревнованиях ATP в Гонконге и Брисбене Гонконг, Китай • 1-7...