Окленд. Цуренко узнала первую соперницу в основной сетке

Леся Цуренко стартует на турнире WTA 250 в Новой Зеландии

Окленд, Новая Зеландия • 1-7 января • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В первом круге соревнований украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, встретится с Сашей Викери (№146 WTA) из США, которая попала в основную сетку через квалификацию, обыграв Александру Бозович (6:0, 6:3) и Сюзан Ламменс (6:0, 6:1).

Напомним, в Окленде также выступит Элина Свитолина. Свою соперницу украинка получила вчера.

btu.org.ua