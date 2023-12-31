Теннис
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 1 января
Украинские теннисисты в игровом расписании 1 января
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Канберра (Австралия) | WTA 125 | хард
Квалификация. Финал
01:00 | Дарья Снигур (Украина, 2) — Симона Вальтерт (Швейцария, 12)
Окленд (Новая Зеландия) | WTA 250 | хард
Основная сетка. 1 круг
02:30* | Леся Цуренко (Украина, 3) — Саша Викери (США, Q)
Гонконг (Гонконг) | ATP 250 | хард
Квалификация. Финал
07:30* | Виталий Сачко (Украина) — Теренс Атмане (Франция, 8)
Нумеа (Новая Каледония) | ATP Challenger 100 | хард
Основная сетка
09:00* | Илья Марченко (Украина) — Ришар Гаске (Франция, 1)
Брисбен (Австралия) | WTA 500 | хард
Основная сетка. 1 круг
12:00* | Даяна Ястремская (Украина, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC)
Оэйраш (Португалия) | ATP Challenger 50 | хард (зал)
Квалификация. Финал
13:00* | Вадим Урсу (Украина, 9) — Ноа Рубин (США, PR)
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* — время начала матчей ориентировочное