Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 1 января

Украинские теннисисты в игровом расписании 1 января

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисистов

Канберра (Австралия) | WTA 125 | хард

Квалификация. Финал

01:00 | Дарья Снигур (Украина, 2) — Симона Вальтерт (Швейцария, 12)

Окленд (Новая Зеландия) | WTA 250 | хард

Основная сетка. 1 круг

02:30* | Леся Цуренко (Украина, 3) — Саша Викери (США, Q)

Гонконг (Гонконг) | ATP 250 | хард

Квалификация. Финал

07:30* | Виталий Сачко (Украина) — Теренс Атмане (Франция, 8)

Нумеа (Новая Каледония) | ATP Challenger 100 | хард

Основная сетка

09:00* | Илья Марченко (Украина) — Ришар Гаске (Франция, 1)

Брисбен (Австралия) | WTA 500 | хард

Основная сетка. 1 круг

12:00* | Даяна Ястремская (Украина, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC)

Оэйраш (Португалия) | ATP Challenger 50 | хард (зал)

Квалификация. Финал

13:00* | Вадим Урсу (Украина, 9) — Ноа Рубин (США, PR)

• Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

* — время начала матчей ориентировочное

btu.org.ua