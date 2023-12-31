Теннис
United Cup. Канада победила Чили в решающем парном матче
В Сиднее состоялся единственный запланированный матч командного турнира
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Сидней (Группа В)
КАНАДА 2-1 ЧИЛИ
Лейла Фернандес — Даниэла Сегель 6:2, 6:3
Стивен Диэс — Николас Ярри 5:7, 4:6
Лейла Фернандес/Стивен Диэс — Даниэла Сегель/Томас Барриос Вера 7:5, 4:6, 10-8
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