United Cup. Сборная Польши уверенно выиграла стартовый матч против Бразилии

На командном турнире в Австралии завершился второй игровой день

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Перт (Группа А)

ПОЛЬША 3-0 БРАЗИЛИЯ

Ига Швёнтек — Беатрис Аддад Мая 6:2, 6:2

Хуберт Хуркач — Тьягу Зайбот Вилд 6:7(4), 6:2, 6:3

Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач — Беатрис Аддад Мая/Марсело Мело 6:4, 6:3

Сборная Бразилии потерпела второе поражение в группе А и выбывает из борьбы, а команда Польши в понедельник встретится с Испанией. В этом противостоянии определится участник четвертьфинала.

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