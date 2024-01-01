Брисбен. Димитров сломил сопротивление Маррея, Руне начал сезон с волевой победы

На турнире АТР 250 в Брисбене сыграны несколько матчей первого круга

Брисбен, Австралия • 31 декабря — 7 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Кэй Нисикори (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 1) — Макс Перселл (Австралия) 4:6, 6:4, 6:2

Александр Шевченко (-) — Люка ван Аш (Франция) 6:3, 6:2

Роман Сафиуллин (-) — Бен Шелтон (США, 3) 6:3, 6:7(5), 6:3

Алексей Попырин (Австралия) — Кристофер О’Конелл (Австралия) 6:4, 6:7(5), 7:6(4)

Григор Димитров (Болгария, 2) — Энди Маррей (Великобритания) 4:6, 7:5, 6:2

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне за 1 час 40 минут одержал победу в своем стартовом матче в новом сезоне. Руне 12 раз подал навылет, сделал четыре брейка и проиграл две свои подачи. Во втором круге датчанин сыграет против Александра Шевченко.

Григор Димитров провел 13-й поединок против Энди Маррея и одержал пятую победу. Болгарин обыграл экс-лидера мирового рейтинга второй раз подряд — в прошлом году он был сильнее в матче второго круга US Open. Поединок в Брисбене продолжался почти 2,5 часа. Димитров подал 13 эйсов, сделал четыре брейка и проиграл два гейма на своей подаче. Во втором круге болгарский теннисист сыграет против победителя встречи Ли Ту (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Отметим, что большинство матчей сегодняшнего игрового дня было отменено из-за дождя.

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