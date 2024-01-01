Брисбен. Киченок и Коллинс уверенно выиграли свой стартовый матч

Украинско-американская пара выиграла свой стартовый матч на турнире в Брисбене

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Даниэль Коллинс (Украина/США) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) 6:2, 6:4

Киченок и Коллинс проводят второй совместный турнир. В прошлом году они выиграли один матч на Открытом чемпионате США. Украинско-американский тандем записал на свой счет один эйс, проиграл два гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

Во втором круге Надежда Киченок и Даниэль Коллинс сыграют против шестой сеяной пары Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-).

btu.org.ua