Теннис
Брисбен. Киченок и Коллинс уверенно выиграли свой стартовый матч
Украинско-американская пара выиграла свой стартовый матч на турнире в Брисбене
Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Даниэль Коллинс (Украина/США) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) 6:2, 6:4
Киченок и Коллинс проводят второй совместный турнир. В прошлом году они выиграли один матч на Открытом чемпионате США. Украинско-американский тандем записал на свой счет один эйс, проиграл два гейма на своей подаче и сделал пять брейков.
Во втором круге Надежда Киченок и Даниэль Коллинс сыграют против шестой сеяной пары Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-).