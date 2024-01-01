Канберра. Снигур выиграла в финале квалификации и сыграет против третьей сеяной в основной сетке

Дарья Снигур успешно преодолела квалификацию на турнире WTA 125 в Канберре

Канберра, Австралия • 1-6 января • хард • $164,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Дарья Снигур (Украина, 2) — Симона Вальтерт (Швейцария, 12) 6:1, 6:3

Дарья Снигур и Симона Вальтерт сыграли друг с другом в четвертый раз и третий раз победу одержала украинка. Снигур затратила на свою победу 64 минуты игрового времени, проиграв один гейм на своей подаче и сделав пять брейков.

В основной сетке Дарья Снигур (№136 WTA) сыграет против третьей сеяной Осеан Доден (№94 WTA) из Франции. В январе прошлого года Снигур уступила Доден в полуфинале турнира ITF W60 в Андрезье-Бутеон.

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