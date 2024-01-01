Леся Цуренко: «В этом году, пожалуй, впервые акклиматизация у меня прошла практически незаметно»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко в интервью порталу «Большой теннис Украины» свой успешный старт на турнире в Окленде и предстоящий поединок против француженки Диан Парри

О первом матче сезона

— Я честно говоря довольна победой. Недовольна лишь некоторыми моментами, например началом матча. Было многовато ошибок. Но в свое оправдание могу сказать, что тут немного специфические условия — очень сильный и непредсказуемый ветер, который крутит мяч, поэтому вначале были ошибки. Соперница же сыграв два матча в квалификации была больше адаптирована к этим условиям и в начале играла немного более умнее, чем я. Но мне удалось настроить свою игру и дальше все было вполне неплохо.

О борьбе за место в посеве Australian Open

— Да я слежу за обновлениями рейтинга. В прошлом году я сыграла не так много турниров и наверное у меня и не набралось даже этих необходимых теперь 18 турниров, поэтому кто-то меня обогнал, наверное Эмма Наварро. Но поскольку в этом году уже есть несколько отказов среди высокорейтинговых теннисисток (Каролина Мухова, Белинда Бенчич, Петра Квитова — прим. BTU), то я все равно попаду в посев, а буду я там 29-я или 32-я уже особой разницы не имеет.

О разнице в игровых условиях между Оклендом и австралийскими турнирными городами

— Игровые условия здесь не сильно отличаются. Возможно здесь немного прохладнее, чем например в Брисбене или Сиднее — я смотрела там где-то плюс 30, а тут у нас +25. Но например, когда я вчера играла в пиковое время было очень жарко, а вечером температура сильно падает, так вечером и утром тут очень приятно.

О предстоящем матче второго круга против Диан Парри

— С Парри я несколько раз тренировалась и играла розыгрыши. Немного посмотрела вчера концовку ее первого сета. Я знаю как она играет, знаю ее стиль и у меня есть уже четкий план, как против нее играть. Остается только его реализовать на корте.

О праздновании Нового года

— Празднования Нового года у меня не было никакого. Из-за акклиматизации, которая, к слову говоря, наверное впервые прошла у меня практически незаметно, хотя мне нужно было сменить разницу в 12 часов. Очень легко акклиматизировалась, единственное, что я засыпаю уже в девять, максимум десять вечера — организм просто выключается. Так что вчера я просто заснула и ничего не слышала, ни фейерверков, ни празднований других людей, ничего. Для меня это было абсолютно обычный день.

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