Наоми Осака успешно провела свой первый матч за 15 месяцев

Японская теннисистка выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Брисбене

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В первом круге соревнования Осака встречалась с немкой Тамарой Корпач и одержала победу со счётом 6:3, 7:6(9). Для японки это был первый матч с конца сентября 2022 года снялалась с матча второго круга на турнире WTA 500 в Токио из-за боли в животе. В июле этого года Наоми впервые стала матерью, родив дочку.

Японка третий раз выступает в основе Брисбена: в 2019 и 2020 годах Осака доходила до полуфинала.

Следующей соперницей Наоми Осаки будет Каролина Плишкова. Три года назад японка уступила чешской теннисистке в полуфинале соревнований в Брисбене.

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