Теннис
Оэйраш. Урсу уступил в финальном раунде отборочного турнира
Украинский теннисист не сумел пробиться в основную сетку «челленджера» в Португалии
Оэйраш, Португалия • 1-7 января • хард (зал) • €36,900
Действующий чемпион: Йорис де Лур (Бельгия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Вадим Урсу открыл свой сезон на турнире серии «челленджер» в Оэйраше. Украинец стартовал в отборочной сетке и в первом круге обыграл португальского теннисиста Диогу Маркеша, который получил «wild card» — 5:7, 6:2, 6:3.
Сегодня, в матче за выход в основную сетку, украинец уступил экс-125-й ракетке мира американцу Ноа Рубину, который возвращается в теннис по «замороженному» рейтингу — 4:6, 3:6.
Урсу продолжит свои выступления на турнире в Португалии в парном разряде, где он заявлен вместе с немецким теннисистом Эльмаром Эюповичем.