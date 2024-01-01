Оэйраш. Урсу уступил в финальном раунде отборочного турнира

Украинский теннисист не сумел пробиться в основную сетку «челленджера» в Португалии

Оэйраш, Португалия • 1-7 января • хард (зал) • €36,900

Действующий чемпион: Йорис де Лур (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Вадим Урсу открыл свой сезон на турнире серии «челленджер» в Оэйраше. Украинец стартовал в отборочной сетке и в первом круге обыграл португальского теннисиста Диогу Маркеша, который получил «wild card» — 5:7, 6:2, 6:3.

Сегодня, в матче за выход в основную сетку, украинец уступил экс-125-й ракетке мира американцу Ноа Рубину, который возвращается в теннис по «замороженному» рейтингу — 4:6, 3:6.

Урсу продолжит свои выступления на турнире в Португалии в парном разряде, где он заявлен вместе с немецким теннисистом Эльмаром Эюповичем.

btu.org.ua