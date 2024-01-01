Теннис
United Cup. Джокович и Данилович выиграли в противостоянии с Китаем
На командном турнире в Австралии завершился третий игровой день
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Перт (Группа E)
КИТАЙ 1-2 СЕРБИЯ
Чжан Чжичжэнь — Новак Джокович 3:6, 2:6
Чжэн Циньвэнь — Ольга Данилович 6:4, 6:2
Чжэн Циньвэнь/Чжан Чжичжэнь — Ольга Данилович/Новак Джокович 4:6, 6:1, 6-10
Во вторник сборная Сербии сыграет с Чехией. В первом групповом матче чехи потерпели поражени от Китая со счётом 3-0.
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