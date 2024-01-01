United Cup. Джокович и Данилович выиграли в противостоянии с Китаем

На командном турнире в Австралии завершился третий игровой день

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Перт (Группа E)

КИТАЙ 1-2 СЕРБИЯ

Чжан Чжичжэнь — Новак Джокович 3:6, 2:6

Чжэн Циньвэнь — Ольга Данилович 6:4, 6:2

Чжэн Циньвэнь/Чжан Чжичжэнь — Ольга Данилович/Новак Джокович 4:6, 6:1, 6-10

Во вторник сборная Сербии сыграет с Чехией. В первом групповом матче чехи потерпели поражени от Китая со счётом 3-0.

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