United Cup. Польша первой вышла в четвертьфинал, Норвегия обыграла Хорватию

Результаты утренней сессии на командном турнире в Австралии

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Перт (Группа А)

ПОЛЬША 2-1 ИСПАНИЯ

Ига Швёнтек — Сара Соррибес Тормо 6:2, 6:1

Хуберт Хуркач — Алехандро Давидович Фокина 6:3, 3:6, 4:6

Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач — Сара Соррибес Тормо/Алехандро Давидович Фокина 6:0, 6:0

Сборная Польши выиграла второй матч в группе: в предыдущем раунде теннисисты обыграли Бразилию со счётом 3-0. В четвертьфинале поляки сыграют против победителей группы С (Австралия, Великобритания, США).

Сидней (Группа F)

ХОРВАТИЯ 1-2 НОРВЕГИЯ

Донна Векич — Мален Хельго 7:5, 3:6, 6:3

Борна Чорич — Каспер Рууд 4:6, 1:6

Донна Векич/Иван Додиг — Ульрикке Эйкери/Каспер Рууд 2:6, 6:3, 7-10

Победитель группы F станет известен во вторник по итогам противостояния сборных Хорватии и Нидерландов. Все три команды сохраняют шансы на выход в четвертьфинал.

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