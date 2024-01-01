Теннис
United Cup. Польша первой вышла в четвертьфинал, Норвегия обыграла Хорватию
Результаты утренней сессии на командном турнире в Австралии
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Перт (Группа А)
ПОЛЬША 2-1 ИСПАНИЯ
Ига Швёнтек — Сара Соррибес Тормо 6:2, 6:1
Хуберт Хуркач — Алехандро Давидович Фокина 6:3, 3:6, 4:6
Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач — Сара Соррибес Тормо/Алехандро Давидович Фокина 6:0, 6:0
Сборная Польши выиграла второй матч в группе: в предыдущем раунде теннисисты обыграли Бразилию со счётом 3-0. В четвертьфинале поляки сыграют против победителей группы С (Австралия, Великобритания, США).
Сидней (Группа F)
ХОРВАТИЯ 1-2 НОРВЕГИЯ
Донна Векич — Мален Хельго 7:5, 3:6, 6:3
Борна Чорич — Каспер Рууд 4:6, 1:6
Донна Векич/Иван Додиг — Ульрикке Эйкери/Каспер Рууд 2:6, 6:3, 7-10
Победитель группы F станет известен во вторник по итогам противостояния сборных Хорватии и Нидерландов. Все три команды сохраняют шансы на выход в четвертьфинал.
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