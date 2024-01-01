United Cup. Сборная США успешно начала защиту титула, обыграв Великобританию

На командном турнире в Австралии проходит третий игровой день

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Перт (Группа C)

США 2-1 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Джессика Пегула — Кэти Бултер 7:5, 4:6, 4:6

Тэйлор Фритц — Кэмерон Норри 7:6(5), 6:4

Джессика Пегула/Тэйлор Фритц — Кэти Бултер/Нил Скупски 1:6, 7:6(4), 10-7

Кэти Бултер (№56) одержала первую в карьере победу над теннисисткой из топ-5 мирового рейтинга. Отметим, что в активе британки также два выигранных матча против соперниц из топ-10.

Сборная США в понедельник встретится с Австралией. Напомним, что австралийцы в первом групповом матче уступили Великобритании со счётом 1-2.

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