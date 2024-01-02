Элина Свитолина о победе над Возняцки: «Рада, что она вернулась в Тур, и что наконец-то мы можем снова играть более длинные розыгрыши»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Каролин Возняцки в матче первого круга на турнире в Окленде

«Я действительно наслаждаюсь временем, которое мы с семьей проводим в Новой Зеландии. Я впервые в этой прекрасной стране. И также одержала сегодня такую замечательную победу. Каролин — сильная теннисистка, и я рада за неё, что она вернулась в Тур, и что наконец-то мы можем снова играть более длинные розыгрыши (смеётся).

Что я могу сказать о своем возвращении на корт и сегодняшнем матче? Прошлый год был очень насыщенным, у меня были невероятные поединки и победы. Я очень довольна тем уровнем, на который я смогла выйти в 2023 году. Сейчас уже новый год и я имею даже большие цели на этот сезон. Поэтому я очень счастлива, что начала новый год с победы и попробую использовать ее как основу на будущее».

• Огляд матчу Еліна Світоліна — Каролін Возняцкі в Окленді (ВІДЕО)

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