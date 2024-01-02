Эмма Радукану: «В матче против Свитолиной мне будет нечего терять»

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала предстоящий матч второго круга турнира в Окленде, в котором она сыграет против украинки Элины Свитолиной

«Будет очень интересно сыграть против Элины. Она довольно длительное время была в топе. Она доминирует в игре, очевидно, что она большой боец и серьезный соперник. Элина вернулась после паузы и практически сразу дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Я с интересом жду этого поединка. Это будет игра, в которой мне будет нечего терять, так что сейчас я хочу использовать день отдыха, чтобы хорошо восстановиться и надеюсь провести хороший матч в четверг».

Сегодня, в матче первого круга Эмма Радукану победила Елену-Габриэлу Русе, а Элина Свитолина нанесла поражение Каролин Возняцки.

btu.org.ua