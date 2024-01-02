Каролин Возняцки о поражении от Свитолиной: «Разочаровывает, когда выигрываю столько геймов подряд и затем не пользуюсь своими шансами»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала поражение от Элины Свитолиной в первом круге турнира в Окленде

«Я не могу рассчитывать на победу в сете, когда выигрываю столько геймов подряд и затем не пользуюсь своими шансами. Именно это меня разочаровывает, и именно на этих ошибках мне нужно учиться. Нужно понять, что именно я неправильно делала в эти моменты, и в следующий раз сделать шаг вперед.

Однако, есть и положительные моменты, которые я могу взять с собой из этого матча. Мы обе играли хорошо, но есть несколько вещей, над которыми я должна поработать, и именно на этом я сосредоточусь перед Открытым чемпионатом Австралии».

• Обзор матча Элина Свитолина — Каролин Возняцки в Окленде (ВИДЕО)

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