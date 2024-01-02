Теннис
Нумеа. Марченко проиграл лидеру посева в первом круге
Илья Марченко выбыл из борьбы на «челленджере» в Новой Каледонии
Нумеа, Новая Каледония • 1-6 января • хард • $133,250
Действующий чемпион: Рауль Бранкаччо (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Илья Марченко (Украина) — Ришар Гаске (Франция, 1) 6:7(5), 2:6
В первом сете украинский теннисист вёл со счётом 3:1, а перед тай-брейком, в двенадцатом гейме, у Марченко было шесть сетболов.
Отметим, что Гаске прервал серию из пяти поражений, одержав свою первую победу с конца сентября, когда он вышел в полуфинал на «челленджере» в Орлеане.
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