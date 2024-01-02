Оэйраш. Урсу в статусе «лаки лузера» одержал первую в карьере победу в основной сетке «челленджера»

Украинский теннисист продолжает борьбу на турнире в Португалии, несмотря на поражение в отборочном турнире

Оэйраш, Португалия • 1-7 января • хард (зал) • €36,900

Действующий чемпион: Йорис де Лур (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Вадим Урсу (Украина, LL) — Итан Квинн (США) 6:4, 7:5

27-летний украинец, который вчера отметил свой День рождения, сегодня получил возможность продолжить выступление в Оэйраше, после отказа одного из игроков основной сетки. Вчера Урсу потерпел поражение в финале квалификации.

В поединке против Итана Квинна украинский теннисист допустил две двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка. Встреча продолжалась 1,5 часа.

Победа над 343-й ракеткой мира для Урсу самой высокорейтинговой в карьере и первой в основной сетке «челленджера». Это был его шестой поединок в основе соревнований такой категории и первый с 2019 года.

Во втором круге Вадим Урсу сыграет против обладателя wild card португальца Жайме Фариа (№411 АТР).

btu.org.ua